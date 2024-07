Il ritorno di Rafael Nadal a Bastad: tabellone e possibili avversari dello spagnolo

Lo spagnolo Rafael Nadal ha ricevuto una wild card per il Nordea Open, torneo di categoria ATP 250 di Bastad, in Svezia, che si gioca sulla terra battuta outdoor e che servirà come preparazione alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024, che per il tennis si giocheranno sugli stessi campi del Roland Garros.

L’iberico esordirà contro un altro tennista che ha ricevuto una wild card, quella assegnata allo svedese Leo Borg, ed in caso di successo potrebbe affrontare agli ottavi il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 5, il quale all’esordio, però, dovrà superare lo slovacco Jozef Kovalik.

Nei quarti di finale lo spagnolo potrebbe poi ritrovarsi di fronte il numero 4 del seeding, l’argentino Mariano Navone, mentre nel penultimo atto la sfida potrebbe essere contro il norvegese Casper Ruud, numero 2 del tabellone e compagno di doppio di Nadal. Possibile finale contro la testa di serie numero 1, il russo Andrey Rublev.

TABELLONE ATP 250 BASTAD

Rublev (Russia, 1) bye

Tirante (Argentina) – Q

Q – Muller (Francia)

Carballes Baena (Spagna) – Safiullin (Russia, 6)

Griekspoor (Paesi Bassi, 3) bye

Daniel (Giappone) – Passaro (Italia)

Carabelli (Argentina) – Rocha (Portogallo)

Q – Borges (Portogallo, 7)

Norrie (Gran Bretagna, 5) – Kovalik (Slovacchia)

Nadal (Spagna, WC) – Borg (Svezia, WC)

Ymer (Svezia, WC) – Nagal (India)

Navone (Argentina, 4) bye

Kotov (Russia, 8) – Garin (Cile)

Q – Van Assche (Francia)

Coria (Argentina) – Monteiro (Brasile)

Ruud (Norvegia, 2) bye