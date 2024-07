Il percorso della parata nella Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi: in barca si costeggiano le meraviglie di Parigi

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 andrà in scena venerdì 26 luglio a partire dalle ore 19.30. Non ci sarà la sfilata delle delegazioni come siamo stati abituati a vederla negli ultimi decenni, ovvero all’interno dello Stadio. In questa occasione, infatti, gli atleti saranno protagonisti di una parata sulle barche lungo la Senna, il fiume che attraversa la capitale francese. Rispettando l’ordine previsto da tradizione (Grecia in apertura, poi i Paesi in ordine alfabetico prima della chiusura riservata alla Francia), i gruppi di atleti in rappresentanza delle varie Nazioni percorreranno un tratto di sei chilometri.

Si partirà nei pressi del Ponte d’Austerlitz e si chiuderà al Ponte d’Iéna, fiancheggiando alcune delle meraviglie più iconiche della Ville Lumiere come Notre Dame, il Museo del Louvre, il Museo d’Orsay, Place de la Concorde, prima dell’arrivo al Trocadero davanti alla Torre Eiffel. Si preannuncia un grandissimo spettacolo sotto le luce artificiali, per una serata davvero magica che entrerà nella storia e che farà alzare ufficialmente il sipario su questa edizione dei Giochi, degno preludio alle prime gare da medaglia che si disputeranno sabato 27 luglio.

PERCORSO PARATA CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI PARIGI 2024

PARTENZA: Pont d’Austerlitz

Si costeggiano Arab World Institute, Notre-Dame, City Hall prima di passare dotto al Pont-Neuf e al Pont des Arts, subito dopo il quale, sulla destra, si avrà il Museo del Louvre.

A seguire il passaggio sotto al Pont Royal dopo il quale, sulla sinistra, ci sarà il Museo Orsay e poco dopo si transiterà per la linea immaginaria che collega Place de la Concorde all’Assemblée Nationale.

Si prosegue costeggiando il Grand Palis, si passa sotto il Pont de l’Alma, leggera curva ed eccoci all’arrivo posto nei pressi del Pont d’Iéna, davanti al Trocadéro e alla Torre Eiffel.

ARRIVO: Pont d’Iéna.