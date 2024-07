Il contentino del giro veloce per la Ferrari: Sainz strappa il punto di bonus

Una giornata ed una gara da dimenticare a Silverstone, l’ennesima per la Ferrari nell’ultimo periodo. La Rossa è in estrema difficoltà e ieri in qualifica non si sono poste le basi per fare una buona gara oggi. Alla fine il risultato finale è piuttosto anonimo con un quinto posto raccolto da Carlos Sainz e la quattordicesima posizione di Charles Leclerc.

L’unico sorriso oggi in casa del Cavallino Rampante è stato il punto bonus per il giro veloce conquistato da Sainz nel finale: il margine di vantaggio sulla sesta posizione di Hulkenberg era rassicurante e si poteva quindi fare il pit stop per montare l’ultima gomma rossa a disposizione.

Non altrettanto bene è andata a Leclerc, che è stato di fatto sacrificato: si è deciso di fare un pit stop estremamente anticipato montando gomma intermedia quando la pista ancora era asciutta, compromettendo poi la gara e finendo per essere doppiato già a metà gara. Un azzardo legato al fatto che la macchina non va, non ingrana, non cammina e bisogna sempre provare ad inventarsi qualcosa per portare a casa il risultato.

Adesso fra due settimane si andrà a Budapest e la Ferrari passerà al nuovo pacchetto con ambizioni maggiori: in ogni caso questo è un altro weekend da incubo e servirà invertire la tendenza per ripresentarsi ad alti livelli.