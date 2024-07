Simone Biles ha offerto uno spettacolo di enorme impatto durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Parigi 2024. La ginnasta più vincente della storia era la donna più attesa nella seconda giornata di gare ai Giochi e ha regalato una prestazione tecnica stellare, sfociata in un roboante 59.5 nel concorso generale individuale (miglior punteggio degli ultimi tre anni in campo internazionale). La fuoriclasse statunitense ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per andare a caccia di cinque medaglie d’oro nella capitale francese, dopo i grandi trionfi di Rio 2016 e i noti twisties che le impedirono di giganteggiare a Tokyo 2020.

Simone Biles ha trascinato gli USA al comando della classifica generale in vista della finale a squadre di domani: è lei a fare la differenza nel team event, supportata da Sunisa Lee (oro sul giro completo tre anni fa), Jade Carey (Campionessa Olimpica al corpo libero), Jordan Chiles e la debuttante Hezly Rivera. A fare parlare non è stata soltanto la qualità degli esercizi offerti alla Bercy Arena, dove tra l’altro sono accorsi l’attore Tom Cruise e la cantante Ariana Grande per sostenere una delle icone dello sport a stelle e strisce, ma anche i body speciali indossati dalle americane.

A fare discutere è il costo dichiarato di questi leotard, da sempre iconico capo di abbigliamento della Polvere di Magnesio: i produttori di GK Elite Sportswear parlando di un prezzo che si aggira attorno ai 3.000 dollari (circa 2.770 euro). Il motivo è dovuto alla qualità del tessuto e della lavorazione: vi sono applicati 6.539 cristalli Swarovski di sei colori diversi, con un design a rete sulla parte superiore del corpo e delle maniche, oltre a un tessuto di velluto sul girovita, sul collo e sulle spalline posteriori.