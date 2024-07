I prossimi avversari degli italiani a Wimbledon: ipotesi derby tra Sonego e Fognini

Quattro uomini italiani hanno già superato il primo turno a Wimbledon 2024, mentre in campo femminile per il momento l’unica a riuscirsi è stata Jasmine Paolini. In attesa di capire chi si aggiungerà a quest’elenco (oggi possono provarci Musetti, Nardi, Darderi, Cobolli, Bellucci al maschile oltre a Lucia Bronzetti tra le donne), andiamo a scoprire i prossimi avversari dei nostri portacolori ai Championships.

Purtroppo già al secondo turno andrà in scena il derby tricolore tra il numero 1 del mondo Jannik Sinner ed il finalista di questo torneo nel 2021 (perdendo contro Novak Djokovic) Matteo Berrettini. Un sorteggio crudele per l’Italia, che altrimenti avrebbe potuto sperare di raggiungere almeno la seconda settimana del Major londinese con entrambi. Il vincente della partita se la vedrà poi ai sedicesimi con uno tra l’olandese Griekspoor ed il serbo Kecmanovic.

Sfide complicate ma non impossibili invece per gli altri due azzurri qualificati al secondo atto del tabellone maschile, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il torinese affronterà il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, attualmente fuori dalla top100 ma in grado di esaltarsi in passato sull’erba, mentre il ligure proverà l’impresa contro il numero 8 ATP Casper Ruud.

Il norvegese non si è mai espresso su buoni livelli a Wimbledon e più in generale su questa superficie, quindi rappresenta una minaccia meno temibile rispetto ai campi in terra battuta o in cemento. Attenzione perché se Sonego e Fognini dovessero vincere le rispettive partite, si incrocerebbero al terzo turno per un altro clamoroso derby italiano.