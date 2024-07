Hockey prato, le favorite delle Olimpiadi di Parigi 2024: tabellone femminile e maschile

Non ci sarà l’Italia, ormai purtroppo come da tradizione, ma i due tabelloni, maschile e femminile, di hockey su prato alle Olimpiadi di Parigi promettono sicuramente spettacolo, così come è stato nelle ultime edizioni: andiamo a scoprire quali sono le squadre favorite per il titolo.

Ricordiamo che il tabellone femminile parte sabato 27 luglio e termina venerdì 9 agosto, mentre il via è lo stesso per gli uomini, che avranno le finali il giorno prima, giovedì 8 agosto.

HOCKEY PRATO MASCHILE

Dovrebbe essere una sfida tutta europea quella per il titolo. I Paesi Bassi tra gli uomini arrivano dalla tremenda delusione di Tokyo, con la clamorosa eliminazione ai quarti di finale con l’Australia. Poi è arrivato il parziale riscatto agli Europei, vinti nel 2023, anche se ai Mondiali c’è stato solo un bronzo. Il Belgio campione olimpico (non con poca sorpresa) e la Germania, campionessa del mondo in carica, sono le rivali più accreditate per battere gli Orange. L’unica squadra che potrebbe inserirsi nella lotta alle medaglie, almeno sulla carta, appare l’Australia.

HOCKEY PRATO FEMMINILE

Tra le donne una sola favorita: l’Olanda. Le Orange sono ormai imbattute da anni ed anni: hanno trionfato a Tokyo a livello olimpico, poi per due edizioni europee di fila ed in casa nel 2022 ai Mondiali. Sia a livello iridato che a Cinque Cerchi l’avversaria in finale è stata l’Argentina: le Leonas saranno nuovamente la rivale più accreditata. Tante le possibili outsiders in chiave podio: Germania, Australia e Gran Bretagna su tutte.