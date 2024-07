Griglia di partenza F1, GP Ungheria 2024: risultati e classifica qualifiche

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Ungheria, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Budapest. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 21 luglio. Lo spettacolo non è mancato sull’iconico tracciato magiaro, dove la sessione è rimasta a lungo interrotta nel Q1 a causa di un incidente.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Ungheria 2024 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Budapest.

GRIGLIA DI PARTENZA GP UNGHERIA F1 2024

16. Sergio Perez (Red Bull)

17. George Russell (Mercedes)

18. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Pierre Gasly (Alpine)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP UNGHERIA F1 2024

Q3

Q2

Q1

1 Daniel RICCIARDO RB1:17.050 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.037 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.037 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.194 2

5 Alexander ALBON Williams+0.230 2

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.312 3

7 Lance STROLL Aston Martin+0.355 3

8 Yuki TSUNODA RB+0.386 2

9 Charles LECLERC Ferrari+0.387 2

10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.437 3

11 Oscar PIASTRI McLaren+0.454 2

12 Fernando ALONSO Aston Martin+0.574 2

13 Lando NORRIS McLaren+0.705 2

14 Logan SARGEANT Williams+0.720 2

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.836 1

16 George RUSSELL Mercedes+0.918 2

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber+0.987 2

18 Esteban OCON Alpine+0.999 2

19 Pierre GASLY Alpine+1.116 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.541 3