Golf, Xander Schauffele è campione al British Open 2024: secondo Major in cassaforte

Ultimo giro, previsioni al limite della follia, una decina di possibili vincitori, e alla fine emerge sempre lui. Xander Schauffele crea un autentico caos all’Open Championship 2024, e non solo perché lo va a vincere con delle 18 buche imperiali al Royal Troon, ma anche perché lo fa staccando tutti. E non è finita qui: in un anno dominato da Scottie Scheffler, è paradossalmente il trentenne californiano ad essersi portato a casa due Major. Quando si dice il momento topico.

Seconda posizione per Justin Rose: l’inglese è ancora una volta sfortunato a trovare qualcuno che gli porta via la soddisfazione di trionfare nel “suo” Major. Per lui score di -7, insieme al secondo degli USA, Billy Horschel, che ora evidentemente sarà ben più che con un occhio di riguardo addosso sul PGA Tour. E dire che fino a poco tempo fa doveva percorrere altri lidi, in Europa. Giù dal podio Thriston Lawrence, che lo perde proprio all’ultima buca: per il sudafricano -6.

Finisce dietro Russell Henley a -5 con il quinto posto in cassaforte, mentre per Shane Lowry, che si era giocato tutte le chance vincenti ieri, c’è il sesto posto. L’irlandese chiude a -4, e da qui in avanti ci sono tutti “gli altri”, quelli usciti dal giro vincente per ampio distacco. I primi sono anche gli unici altri sotto par in questo Royal Troon di grande difficoltà, lo spagnolo Jon Rahm, il sudcoreano Sungjae Im e il numero 1 mondiale Scheffler (-1). Pari con il par e decimi finiscono due inglesi, Matthew Jordan e l’eroe “nascosto” del torneo, Daniel Brown, insieme all’australiano Adam Scott.

Finiscono a metà classifica i due italiani rimasti, protagonisti di un giro a fasi alterne. Tanto per cambiare, la loro posizione è la stessa: Matteo Manassero e Guido Migliozzi occupano entrambi la 32a posizione, ma se per l’uno sono sogni di top ten che s’infrangono nelle seconde nove, per l’altro è una buca sostanzialmente a passo regolare. Il +3 di Manassero e il pari con il par di Migliozzi ne determinano il +6 complessivo per entrambi.