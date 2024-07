Golf, British Open 2024: programma, orari, tv, streaming

Open Championship, atto numero 152. In Italia e non solo è più noto come British Open, ma l’ultimo Major dell’anno conserva sempre un ricchissimo fascino. Stavolta si va al Royal Troon Golf Club, a sud-ovest della Scozia, per scoprire chi succederà a Brian Harman come detentore della Claret Jug.

Questi i nove vincitori al Royal Troon nella storia: Arthur Havers nel 1923, Bobby Locke nel 1950, Arnold Palmer nel 1962, Tom Weiskopf nel 1973, Tom Watson nel 1982, Mark Calcavecchia nel 1989, Justin Leonard nel 1997, Todd Hamilton nel 2004 e Henrik Stenson nel 2016. Tanti i temi del 2024: il piglio di Scheffler, le chance di McIlroy, l’arrembaggio di Aberg. E, in chiave italiana, anche la presenza al via del trio Francesco Molinari-Migliozzi-Manassero.

L’Open Championship 2024 si giocherà a partire da giovedì 18 luglio per finire domenica 21 luglio. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Sky Sport: il canale di riferimento è Sky Sport Golf (206), ma ci saranno diversi passaggi anche su Sky Sport Uno (201); diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO BRITISH OPEN 2024

Giovedì 18 luglio

Ore 7:30 Primo giro

Venerdì 19 luglio

Ore 7:30 Secondo giro

Sabato 20 luglio

Ore 9:00 Terzo giro

Domenica 21 luglio

Ore 10:00 Quarto giro

PROGRAMMA OPEN CHAMPIONSHIP 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Golf (206), passaggi anche su Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now