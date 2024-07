Giulia Vernice, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto artistico: scheda e giorni di gara

Una ragazza di grande talento. Giovanissima, classe 2005, Giulia Vernice è stata in grado già di conquistare un podio a livello mondiale, esordendo nei Giochi Europei di Cracovia in Nazionale, mettendo a referto tre podi. Godersi l’esperienza alle Olimpiadi di Parigi sarà speciale, per sprigionare energia in acqua e fare la differenza insieme alle sue compagne di squadra. Nelle routine tecnica, free e acrobatica si punterà alla top-5.

Nome: Giulia

Cognome: Vernice

Luogo e data di nascita: Roma, 18 giugno 2005

Sport e disciplina: nuoto artistico (squadra)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto (routine tecnica squadra), martedì 6 agosto (routine libero squadre), mercoledì 7 agosto (routine acrobatica)