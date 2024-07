Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi (11 luglio): percorso, orari, tv. Ci sarà volata?

Prosegue il Giro d’Italia femminile 2024. Oggi si corre la quinta tappa con partenza da Frontone ed arriva a Foligno. Molto probabilmente una giornata dedicata alle ruote veloci, ma attenzione alle possibili sorprese. In rosa dovrebbe confermarsi Elisa Longo Borghini.

PERCORSO

Dopo due tappe davvero difficili probabilmente il gruppo vivrà una giornata più tranquilla. Un leggero saliscendi lungo i 108 chilometri verso Foligno, dove dovrebbero tornare nuovamente protagoniste le ruote veloci, anche se qualcuna potrebbe pagare sui vari strappetti che ci sono. Attenzione ad eventuali fughe con le squadre delle velociste che devono stare attente a controllare la corsa.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Chiara Consonni va a caccia della doppietta dopo il successo nella tappa di Volta Mantovana. L’Italia punta moltissimo anche su Elisa Balsamo, che sta crescendo sempre di più di condizione. Ovviamente non si può levare dal pronostico della favorita la fenomenale belga Lotte Kopecky. Attenzione anche alla colombiana Arlenis Sierra, quarta nella seconda tappa, mentre tornado in casa Italia a Vittoria Guazzini e pure ad Elisa Longo Borghini, che avrà prima come compito principale quello di difendere la maglia rosa.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024

Quinta tappa – Frontone-Foligno (108 km)

Orario partenza ufficiale: 11.40

Orario d’arrivo stimato: 14.30 circa

GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD dalle 12.50, Rai 2 dalle 14.00

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.50, Discovery+, eurosport.it dalle 12.50

Diretta testuale: OA Sport