Giordana Sorrentino, Olimpiadi Parigi 2024 boxe: scheda e giorni di gara

Il Caterpillar della selezione azzurra, a 24 anni, è già alla seconda esperienza alle Olimpiadi in carriera. Se Tokyo le era servita da conoscenza del contesto a cinque cerchi, a Parigi c’è la possibilità di salire un po’ di più, magari creandosi qualche premessa da medaglia. . Le chance di far bene ci sono, perché anche a livello mondiale sa farsi valere e l’ha dimostrato più volte in questi anni.

Nome: Giordana

Cognome: Sorrentino

Luogo e data di nascita: Roma, 27 aprile 2000

Sport e disciplina: boxe, 50 kg (pesi mosca)

Quando gareggia: domenica 28 luglio (1° turno). Eventuali: giovedì 1 agosto (ottavi di finale), sabato 3 agosto (quarti), martedì 6 agosto (semifinale), venerdì 9 agosto (finale).