Ginnastica ritmica, le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale si presenterà ai Giochi con alcune speranze di medaglia, cercando di concretizzarle e di portare a casa almeno un alloro dopo che la spedizione di Tokyo 2020 portò in dote un bronzo.

Le Farfalle andranno a caccia della medaglia dopo il bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo. Alessia Maurelli e compagne hanno avuto qualche difficoltà nelle ultime stagioni, ma sono sempre state protagoniste in campo internazionale e se la sono giocata nei vari contesti, togliendosi delle soddisfazioni tra Europei e Mondiali. Le ragazze di Emanuela Maccarani dovranno confezionare due esercizi di spessore se vorranno davvero puntare al podio, non saranno ammesse particolari sbavature e passi falsi nei due esercizi in programma.

I cinque cerchi si sono sempre rivelati congeniali alle azzurre, che hanno invece sofferto un po’ nell’esercizio misto. La sfida sarà aperta contro le Nazioni che hanno ottenuto risultati migliori nell’ultimo triennio come Israele, Bulgaria, Spagna, Cina senza sottovalutare l’emergente Brasile e tenendo in considerazione l’Ucraina. Ricordiamo che si gareggia soltanto nel concorso generale individuale, mentre non si assegnano medaglie nelle singole specialità.

Sofia Raffaeli punta a diventare la prima individualista italiana a salire sul podio a cinque cerchi. La fuoriclasse marchigiana ha i mezzi per andare all’attacco, fresca di argento ai Mondiali e agli Europei sul giro completo. La Campionessa del Mondo 2022 ha assunto una caratura internazionale di enorme impatto e sfiderà a viso aperto la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo) e la bulgara Stiliana Nikolova (Campionessa d’Europa), sulla carta le rivali più quotate nella lotta per il podio.

Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle dovrà essere precisi nei quattro esercizi e dovrà contenere il numero di imprecisioni se vorrà giocarsi qualcosa di importante. Altre rivali da marcare sono la bulgara Boryana Kaleyn, la tedesca Margarita Kolosov, l’israeliana Daria Atamanov, l’ucraina Taisiia Onofriichuk, la slovena Ekaterina Vedeneeva.