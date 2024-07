Ginnastica ritmica, Farfalle quarte in Challenge Cup. Imprecisioni azzurre, ora le Olimpiadi

Le Farfalle si sono cimentate nell’ultima gara prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di ginnastica ritmica ha calcato la pedana di Cluj Napoca (Romania) per prendere parte all’ultima tappa della Challenge Cup (il secondo circuito internazionale per importanza), chiudendo al quarto posto nel concorso generale a squadre.

Alessia Maurelli e compagne hanno commesso degli errori con i cinque cerchi (36.200, sesto punteggio di specialità) e poi non sono risultate impeccabili con i tre cerchi e due palle (33.500, quarto riscontro), restando giù dal podio alle spalle di Bulgaria (73.650), Brasile (71.850) e Israele (71.000). Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno avuto la meglio sulla Spagna per tre decimi, mentre era assente la Cina, l’altra grande pretendente alle medaglie dei Giochi.

Sul fronte individuale non era presente la nostra Sofia Raffaeli, la bulgara Stiliana Nikolova si è imposta in 142.900 davanti alla tedesca Darja Varfolomeev (140.250 per la Campionessa del Mondo) e sull’israeliana Daria Atamanov (136.550), Tara Dragas 14ma (125.300) e Viola Sella 18ma (122.550).