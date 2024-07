Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per le Olimpiadi: scelti i quartetti dei Moschettieri per ogni attrezzo

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove proverà a battagliare per un risultato di lusso nella gara a squadre di ginnastica artistica maschile. La nostra Nazionale torna ai Giochi dopo dodici anni e cercherà di mettersi in bella mostra, forte anche degli eccellenti risultati ottenuti negli ultimi due anni: oro agli Europei 2023 e bronzo agli Europei 2024, quarto posto ai Mondiali 2022.

Il DT Giuseppe Cocciaro ha convocato quelli che riteneva essere i migliori cinque ginnasti in circolazione, optando per lo zoccolo duro degli ultimi grandi eventi composto da Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Nicola Bartolini (anche se ques’ultimo era assente agli Europei causa problemi fisici) e Carlo Macchini (grandissimo specialista alla sbarra).

Abbadini, Casali e Macchiati saranno impegnati su tutti gli attrezzi nelle qualificazioni in programma sabato 27 luglio (gli azzurri scenderanno in pedana nell’ultima suddivisione). Bartolini e Macchini si divideranno le specialità: corpo libero, volteggio e parallele pari per il sardo (che salirà anche sugli anelli in caso di necessità); sbarra e cavallo con maniglie per il marchigiano.

Abbadini punta a un risultato di rilievo anche nel concorso generale individuale dopo la medaglia agli Europei, ma nutre anche ambizioni di finale alla sbarra. Macchiati e Casali dovranno dare un’importanza supporto sul giro completo (con velleità di atto conclusivo, ma ci sono massimo due posti per Nazione), Bartolini vuole sognare al corpo libero e Macchini si gioca tutto sul ferro. L’ordine di salita è ancora da definire, di seguito la formazione dell’Italia di ginnastica artistica maschile per le qualificazioni delle Olimpiadi di Parigi 2024.

FORMAZIONE ITALIA OLIMPIADI PARIGI 2024

CORPO LIBERO: Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Nicola Bartolini

CAVALLO CON MANIGLIE: Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Carlo Macchini

ANELLI: Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Nicola Bartolini

VOLTEGGIO: Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Nicola Bartolini

PARALLELE PARI: Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Nicola Bartolini

SBARRA: Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Carlo Macchini