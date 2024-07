Ginnastica artistica, Italia in finale alle Olimpiadi per la prima volta: la squadra completa la missione dopo 24 anni

L’Italia è tornata alle Olimpiadi con la squadra di ginnastica artistica maschile dopo dodici anni di assenza e a Parigi 2024 ha centrato un obiettivo storico: la prima qualificazione di sempre alla finale del team event, ovvero la gara che premia la caratura e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese. Era l’obiettivo per cui i nostri Moschettieri si erano preparati a lungo e per cui avevano raggiunto la capitale francse.

L’atto conclusivo dell’evento a squadre è stato istituito ai Giochi soltanto a Sydney 2000 (per le migliori sei compagini, poi aumentate a otto da Atene 2004). In precedenza le medaglie venivano assegnate per via diretta, senza un evento di ammissione e tra l’altro dopo esercizi liberi e obbligatori (era totalmente un vecchio regolamento, con ancora il dieci perfetto): l’Italia fu quinta a Barcellona 1992 (tra l’altro senza Jury Chechi, miglior risultato della storia contemporanea per il Bel Paese).

Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali e Carlo Macchini torneranno in pedana lunedì 29 luglio per provare a migliorare il risultato ottenuto 32 anni fa in terra catalana, con la consapevolezza che lottare per una medaglia sarà estremamente difficile dopo aver sfiorato il podio ai Mondiali 2022 ed esserci saliti per due volte agli Europei (oro nel 2023 e bronzo nel 2024).