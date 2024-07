Ginnastica artistica, il Giappone non sostituisce Miyata dopo l’esclusione per fumo: squadra da 4 alle Olimpiadi

Shoko Miyata non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 perché ha infranto la legge giapponese. La capitana della Nazionale di ginnastica artistica è infatti stata vista mentre fumava e beveva alcolici, pratica illegale prima di avere compiuto 20 anni. L’atleta è ancora una 19enne e il gesto notato nel centro di formazione nazionale presso la capitale francese è stato severamente punito.

Il Presidente Jga Tadashi Fujita si era inchinato insieme ad altri dirigenti, chiedendo “scusa dal profondo del cuore“. Mutsumi Harada, allenatore personale di Miyata, ha affermato che la sua allieva era sottoposta a una grande pressione: “Trascorreva le sue giornate davvero gravata da tantissima pressione. Vorrei implorare le persone di comprenderla“.

La notizia è di qualche giorno fa ed è già stata ribattuta, ma intanto è ufficiale che il Giappone non ha operato una sostituzione e dunque gareggerà con soltanto quattro atlete: un elemento in meno nella rosa di una squadra che spera di lottare per una medaglia, ma senza la capitana non sarà semplice. A difendere i colori del Sol Levante ci saranno Rina Kishi, Haruka Nakamura, Mana Okamura, Kohane Ushioku.