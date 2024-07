Francesco Lamon, Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo su pista: scheda e giorni di gara

Da Tokyo a Parigi con un solo obiettivo: confermare la medaglia d’oro olimpica conquistata tre anni fa nel ciclismo su pista con l’inseguimento a squadre maschile. Ci proveranno Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon, Simone Consonni e Manlio Moro: non sarà facile, vista una Danimarca agguerrita e la novità Gran Bretagna, ma gli azzurri di Marco Villa hanno le carte in regola per provarci.

Nome: Francesco

Cognome: Lamon

Luogo e data di nascita: Mirano, 5 febbraio 1994

Sport e disciplina: ciclismo su pista (inseguimento a squadre)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto (qualificazioni inseguimento), martedì 6 agosto (primo turno inseguimento), mercoledì 7 agosto (finali inseguimento)