Francesca Zunino, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto artistico: scheda e giorni di gara

Francesca Zunino, ragazza molto attiva e con la passione della ginnastica, si è fatta strada in Nazionale con la conquista di tre medaglie ai Giochi Europei di Cracovia e una ai Mondiali di Fukuoka, riuscendo anche a trovare il tempo per conseguire la Laurea in Scienze Motorie. Atleta molto dotata fisicamente e mentalmente, darà un contributo fondamentale nelle routine della squadra a caccia di una top-5 di prestigio.

Nome: Francesca

Cognome: Zunino

Luogo e data di nascita: Savona, 13 febbraio 2000

Sport e disciplina: nuoto artistico (squadra)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto (routine tecnica squadra), martedì 6 agosto (routine libero squadre), mercoledì 7 agosto (routine acrobatica)