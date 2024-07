Fognini sfiderà Bautista Agut al prossimo turno: i precedenti sono favorevoli

Sarà l’iberico Roberto Bautista Agut l’avversario di Fabio Fognini nel terzo turno di Wimbledon: è sfumato il derby con Lorenzo Sonego, battuto dallo spagnolo. Il ligure, invece, ha incontrato per dodici volte in carriera Bautista Agut, con un bilancio di 9 vittorie e 3 sconfitte.

I precedenti sono tutti molto datati, ad eccezione della Finale del Challenger di Valencia 2023, che ha visto la vittoria di Fognini in tre set. Nel complesso, sul circuito maggiore, l’azzurro è in vantaggio per 7-3, ma a questi incontri vanno aggiunti il match appena citato ed una sfida del tabellone cadetto datata 2010.

Sul circuito maggiore, invece, gli incroci, come detto, sono stati dieci, tutti racchiusi tra il 2012 ed il 2019: quella di venerdì sarà la terza sfida a livello Slam, con una vittoria per parte. Nel 2013 lo spagnolo vinse al primo turno degli Australian Open in 5 set, Fognini si impone nei sedicesimi del Roland Garros 2019 in 4 partite.

PRECEDENTI FOGNINI-BAUTISTA AGUT (9-3)

2019 Fabio Fognini Roland Garros Round of 32 Outdoor Clay 7-6 (5) 6-4 4-6 6-1

2019 Roberto Bautista Agut ATP Masters 1000 Miami Round of 32 Outdoor Hard 6-4 6-4

2017 Fabio Fognini St. Petersburg Semifinal Indoor Hard 2-6 7-6 (7) 7-6 (5)

2017 Fabio Fognini Gstaad Semifinal Outdoor Clay 5-7 6-2 6-3

2014 Roberto Bautista Agut Stuttgart Semifinal Outdoor Clay 6-3 6-4

2014 Fabio Fognini ATP Masters 1000 Monte-Carlo Round of 32 Outdoor Clay 7-6 (6) 6-4

2014 Fabio Fognini ATP Masters 1000 Miami Round of 32 Outdoor Hard 4-6 6-3 6-3

2013 Fabio Fognini Stuttgart Semifinal Outdoor Clay 6-1 6-3

2013 Roberto Bautista Agut Australian Open Round of 128 Outdoor Hard 6-0 2-6 6-4 3-6 6-1

2012 Fabio Fognini St. Petersburg Quarterfinal Indoor Hard 6-4 7-6 (1)

CHALLENGER

2023 Fabio Fognini Valencia Final Outdoor Clay 3-6 7-6 (8) 7-6 (3)

QUALIFICAZIONI

2010 Fabio Fognini ATP Masters 1000 Paris 1st Round Qualifying Indoor Hard 6-2 6-4