Fefé De Giorgi lancia l’Italia verso le Olimpiadi: “Giovani e competitivi, girone importante: dobbiamo partire al massimo”

L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, non si è voluto nascondere alla vigilia della partenza per la capitale francese. Il Commissario Tecnico ha fatto un punto della situazione ai microfoni dell’Ansa: “Siamo una squadra giovane e competitiva. A Parigi vogliamo giocare la migliore pallavolo. Il torneo è molto impegnativo, c’è grande equilibrio e noi vogliamo giocarci le nostre possibilità“.

Un passaggio sulle vittorie ottenute contro l’Argentina in amichevole pochi giorni fa: “Sono arrivate senz’altro indicazioni importanti. Sono state due partite differenti, la seconda un po’ più combattiva che serviva per testare la tenuta in situazioni difficili e quindi posso dire che alla fine le condizioni sono tutte abbastanza buone. Come sempre c’è da limare qualcosina in questi pochi giorni ma ormai il grosso del lavoro è fatto“.

Il tecnico pugliese si è soffermato anche sulle avversarie che troverà nella Pool B ovvero Brasile, Polonia ed Egitto: “Il nostro è un girone abbastanza importante perché, oltre alla Polonia, abbiamo il Brasile che è entrato come terza fascia. Pertanto su tre partite ne abbiamo due di altissimo livello con Polonia e Brasile. Il torneo olimpico è abbastanza breve, pertanto è importante partire subito al massimo“.

Un saluto al centrale Simone Anzani, reduce da un intervento di ablazione e che non potrà essere della partita: “Simone è uno di noi. Ci dispiace molto che non possa partecipare ai Giochi perché lo avrebbe davvero meritato e, tra l’altro, è una bella persona ed è importante per il gruppo“.