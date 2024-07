Federica Pellegrini commenta l’assenza di Sinner alle Olimpiadi: “Ha un approccio diverso dettato dal tennis”

Non poteva esimersi anche lei dal rispondere al tema più dibattuto di questa vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il riferimento è a Federica Pellegrini, presente nella delegazione nostrana al seguito della compagine tricolore, e all’assenza di Jannik Sinner. La defezione dell’ultimo minuto del n.1 del mondo del tennis ha fatto non poco rumore e la motivazione dell’assenza discutere.

In un messaggio sui social, il 22enne pusterese si è detto amareggiato e arrabbiato per dover rinunciare alla competizione a Cinque Cerchi per via di una tonsillite. Un problema, secondo alcuni, non è tale da terminare un forfait per un evento di portata planetaria come i Giochi. Nell’intervista riportata dal gazzettino.it, Pellegrini ha analizzato la situazione.

“A parte il problema di salute che spero risolva presto, secondo me c’è un approccio diverso alle Olimpiadi da sport a sport. Sinner ha i tornei dello Slam che valgono come un’Olimpiade per lui. Noi degli sport olimpici abbiamo i Giochi che vale più di qualsiasi altra cosa“, le parole dell’ex nuotatrice a margine della cerimonia di inaugurazione di Casa Italia a Parigi 2024.

“È logico che lui debba prendere delle decisioni sicuramente diverse da quelle di un atleta che può concorrere alle Olimpiadi ogni quattro anni. Quindi è molto diverso da sport a sport“, ha concluso Federica.