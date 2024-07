F2, Kimi Antonelli conquista la Feature Race a Budapest!

Una vittoria di qualità, con un pizzico di fortuna. Kimi Antonelli ha conquistato il successo nella Feature Race a Budapest (Ungheria), valida per il campionato di F2. Il pilota della Prema Racing ha preceduto di 12.528 il francese Victor Martins (ART GP) e di 13.355 l’olandese Richard Verschoor (Trident). A completare la top-5 sono stati i brasiliani Gabriel Bortoleto (Trident) ed Enzo Fittipaldi (Van Amerfoort Racing), distanziati di 14.819 e di 18.516.

I 37 giri sono stati caratterizzati da due Safety Car, a causa degli incidenti di Paul Aron, Zane Maloney e Amaury Cordeel. Grazie a questi episodi, Antonelli ha saputo cogliere l’attimo e smarcare un pit-stop “dimezzato”. In questo modo, si è ritrovato in quinta piazza con gomme morbide. Con questa strategia ha saputo prendersi la vetta della prova e nello stesso tempo siglare il giro più veloce.

Feature Race in cui Dennis Hauger, Kush Maini, Ritomo Miyata, Taylor Barnard e Rafael Villagomez hanno chiuso la top-10, mentre solo 15° il compagno di squadra Kimi, prossimo pilota del Team Haas, Oliver Bearman. E così, dopo la Sprint Race vinta a Silverstone, Antonelli si è imposto in Ungheria nella gara domenicale. Una buona indicazione per il suo futuro in Mercedes?

Tenuto conto della gara difficile del leader del campionato, il francese Isack Hadjar (Campos Racing) 18°, quest’ultimo conserva la vetta con 140 punti a precedere di 18 lunghezze Aron e di 30 Bortoleto. Antonelli è sesto con 85 punti.