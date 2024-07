F1, Sergio Perez partirà dalla pit-lane a Silverstone: gara ancor più in salita per il messicano

Un vero e proprio disastro. Il messicano Sergio Perez dà seguito al suo periodo molto negativo in Red Bull. L’alfiere della scuderia di Milton Keynes si è reso protagonista di un nuovo errore nel corso della Q1 delle qualifiche del GP di Silverstone (Gran Bretagna) di F1, perdendo il controllo della RB20 alla Copse e rimanendo intrappolato nella ghiaia. Risultato: 19° posto dalla griglia.

Date le circostanze, il team anglo-austriaco ha deciso di cambiare la Power Unit della macchina di Checo. Vista la sua situazione già al limite da questo punto di vista, è andato in penalità e partirà dalla pit-lane perché la sostituzione è avvenuta senza l’approvazione della FIA.

Checo Pérez va a largar desde el pitlane por cambiar componentes del monoplaza.#F1 #BritishGP pic.twitter.com/dmZSQuba5X — Team Radio F1 (@TeamRadio_F116) July 7, 2024

Una decisione che si spiega per il fatto che Perez avrebbe già dovuto gestire una gara, partendo 19°, di conseguenza era lecito pensare di smarcare un’unità in questo modo, incidendo in maniera minima sul percorso in questo campionato del messicano. Da capire poi quali saranno le condizioni meteorologiche, dal momento che la pioggia potrebbe essere protagonista.