F1, Sergio Perez: “Oggi non potevamo fare di più. Il team è incredibile, lo voglio essere anche io”

Altro Gran Premio, altro piazzamento lontano dalla top 3 per Sergio Perez. Sembra avere perso tutte le certezze il messicano che, in occasione del GP d’Ungheria (tredicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1), si è dovuto accontentare solo della settima piazza.

Un risultato in realtà non particolarmente negativo se rapportato alla posizione di partenza (la sedicesima), ma che confermano non solo la difficoltà del pilota, ma anche quelle di una Red Bull molto meno incisiva rispetto a quanto ci ha abituati in passato. Una volta approdato in zona mista, “Checo” ha espresso la sua opinione in merito:

“Non potevamo fare di più; sorpassare era praticamente impossibile nel primo stint sulle hard – ha detto Perez – Abbiamo scelto una strategia aggressiva ed ha funzionato bene. Abbiamo fatto le scelte giuste, risalendo posizioni. Abbiamo dovuto ricostruire la macchina questa notte: è già un bene che sia riuscito a trovare il feeling”.

Perez ha poi concluso: “Il team è incredibile, ma io dovrò migliorare le mie prestazioni per raggiungere il loro livello: è una cosa che gli devo perché se lo meritano. Abbiamo il passo per lottare davanti e oggi lo abbiamo dimostrato. E’ solo una questione di tempo, possiamo tornare sul podio”.