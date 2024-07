F1, Red Bull: Sergio Perez rischia il posto. Una clausola particolare nel suo contratto

Nonostante abbia da poco rinnovato il suo contratto con la Red Bull, Sergio Perez rischia a fine anno di rimanere a piedi. Colpa del suo rendimento e di una “clausola particolare” posta sul suo accordo con la scuderia anglo-austriaca.

A fare luce sulla vicenda è Motorsport.com, il sito specializzato infatti ha riportato che la base del nuovo rinnovo mette in evidenza anche una clausola secondo la quale Perez possa essere licenziato se alla prossima pausa estiva, del Mondiale 2024 di F1, arrivi con un distacco superiore ai 100 punti dal suo compagno di squadra Max Verstappen.

Al momento fra il messicano e l’olandese intercorrono 137 punti di gap e con i soli GP di Ungheria e del Belgio in agenda prima dello stop per le vacanze, è improbabile pensare che Perez recuperi 37 lunghezze al tre volte campione del mondo.

In Red Bull si guardano intorno, anche perché la classifica costruttori, dove il “Toro” è a quota 373, ma le rivali, ossia Ferrari e soprattutto una McLaren in ascesa sono distanti “soltanto” 71 e 78 punti, è un obiettivo che Christian Horner e i suoi uomini vogliono portare a casa.

Le soluzioni? Tre i possibili nomi: Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, entrambi collegati alla Red Bull, in questo momento tutti e due nella line up della Racing Bulls, con l’australiano che ha già maturato in Red Bull una grande esperienza in passato, oppure il neozelandese Liam Lawson, che in questo momento non è titolare di un sedile in F1 ma che l’anno scorso quando è stato chiamato in causa ha fatto vedere di avere la stoffa giusta per poter guidare nel circus. Nelle prossime settimane ci saranno sviluppi sulla vicenda.