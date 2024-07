F1, orario gara GP Gran Bretagna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Calendario fittissimo a inizio estate per quanto riguarda il Mondiale di Formula 1. Dopo l’appuntamento in Austria, si torna subito in pista per il Gran Premio di Gran Bretgana a Silverstone, in programma da oggi 5 luglio fino a domenica 7. Sul celebre tracciato britannico non mancheranno le curiosità dopo il Red Bull Ring. Una pista dalle caratteristiche simili a quella del Montmelò, con grandi accelerazioni e curvoni velocissimi.

Un esame per tutte le scuderie e una delle principali osservate sarà la Ferrari. La Rossa sta soffrendo molto nelle ultime uscite post Montecarlo. La SF-24 fa fatica soprattutto in percorrenza delle curve lunghe da medio-basso carico e questo problema sta incidendo sulle prestazioni di Charles Leclerc e di Carlos Sainz. Il monegasco si è anche lamentato via radio per questi problemi, andando anche fuori strada durante le libere.

Sarà interessante capire anche cosa accadrà tra Max Verstappen e Lando Norris. Il contatto in curva-3 in Austria ha portato al ritiro del britannico e alla penalità di 10″ per Max, con annesse polemiche davanti ai microfoni per la condotta dell’uno e dell’altro: i due erano molto amici, adesso la pace è sfumata? Infine la Mercedes, in grande crescita nelle ultime gare e vincitrice con Russell in Stiria: sarà la terza forza davanti alla Ferrari?

Il GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su Sky Go, NOW. TV8 e TV8.it non trasmetterà la gara in diretta, ma in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2024

Sabato 6 luglio

16:00 Gara F1 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K)

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (214).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta testuale: OA Sport.

La differita della gara sarà trasmessa su TV8 alle 19.45 di domenica 7 luglio.