F1, orari di domani GP Ungheria 2024: programma gara, tv, streaming

Domani l’Hungaroring di Budapest sarà teatro del Gran Premio d’Ungheria 2024, valevole come tredicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Superato il giro di boa, si apre ufficialmente questo weekend la seconda metà di un campionato che vede Max Verstappen saldamente al comando nella classifica piloti ed una Red Bull non così inattaccabile nella graduatoria riservata ai costruttori.

Il fuoriclasse olandese tre volte iridato può gestire un vantaggio di 84 punti su Lando Norris e 105 su Charles Leclerc, mentre il Drink Team ha un margine di 71 punti sulla Ferrari e soprattutto 78 sulla McLaren, che ad oggi ha a disposizione mediamente la miglior macchina della griglia. Attenzione poi alla Mercedes, reduce da due successi consecutivi (Russell in Austria, Hamilton a Silverstone) e a caccia di un difficile tris nella capitale magiara.

Il Gran Premio d’Ungheria verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Su TV8 sarà possibile vedere in chiaro la gara in differita alle ore 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP UNGHERIA F1 2024

Domenica 21 luglio

Ore 15.00 Gara a Budapest (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP UNGHERIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Budapest alle 18.00.