F1, orari di domani GP Ungheria 2024: programma FP3 e qualifiche, tv, streaming

Dopo una settimana di riposo, torna in pista il Mondiale di Formula 1 2024. Dopo il trittico concluso a Silverstone, si riparte con una delle tappe canoniche dell’estate della massima competizione del motorsport. Si svolge da oggi il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento della stagione.

Nel corso del weekend del 19-21 luglio il Circus sarà di scena sul tracciato dell’Hungaroring, con una situazione sempre più in evoluzione. Ormai il dominio di Max Verstappen non è più tale, quantomeno a livello di prestazioni. Sul fronte della classifica generale, infatti, il tre-volte campione del mondo ha un gran vantaggio che lo avvicina al poker iridato, ma gli avversari non mancano.

A livello di pista, invece, la situazione è davvero livellata. La McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, sembra ormai la prima forza del gruppo, ma non riesce a concretizzare, mentre la Mercedes è addirittura reduce da due successi consecutivi, George Russell al Red Bull Ring e Lewis Hamilton a Silverstone. Nella battaglia tornerà ad inserirsi la Ferrari? La pista magiara potrebbe dare una mano ad una SF-24 in crisi dal post Montecarlo.

Il sabato del GP di Ungheria sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) andranno in scena qualifiche e gara in differita. La DIRETTA LIVE testuale, come sempre, sarà garantita da OA Sport, che seguirà minuto per minuto ogni turno o sessione.

CALENDARIO GP UNGHERIA F1 2024

Sabato 20 luglio

Ore 12.30-13.30, Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

PROGRAMMA GP UNGHERIA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta live testuale: OA Sport

Su TV8 in chiaro la differita delle qualifiche andrà in onda alle 18.25 di sabato 20 luglio.