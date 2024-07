F1 oggi in tv, GP Belgio 2024: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Siamo pronti per vivere l’attesissimo Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps andrà in scena una gara che potrebbe davvero andare a riscrivere la stagione nel suo complesso, con 25 punti di pesantezza indicibile in palio.

La gara delle Ardenne prenderà il via, come tradizione, alle ore 15.00 e ci regalerà emozioni a non finire in uno degli scenario più iconici del motorsport. L’attenzione sarà tutta su Max Verstappen. L’olandese (che però è nato ad Hasselt, proprio in Belgio), vincitore delle ultime 3 edizioni della corsa, dovrà dare una risposta immediata.

Dopo 3 gare senza successi, una cosa che non gli accadeva dal 2021, il tre-volte campione del mondo vuole tornare in vetta alla classifica. Le McLaren nelle ultime uscite hanno messo in dubbio la supremazia della Red Bull, con le Mercedes che hanno aggiunto 2 successi tra Austria e Silverstone. In poche parole, Spa sarà l’ago della bilancia. Charles Leclerc parte dalla pole position. Il monegasco vuole la grande impresa.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita delle qualifiche alle ore 18.00. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO. La DIRETTA LIVE testuale dell’evento sarà garantita da OA Sport, per ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP BELGIO 2024 F1

Domenica 28 luglio

Ore 15.00 Gran Premio del Belgio

PROGRAMMA GP BELGIO OGGI: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 differita delle qualifiche

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport