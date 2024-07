F1 oggi in tv, GP Belgio 2024: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Si entra ufficialmente nel vivo del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, dopo le due sessioni di prove libere disputate ieri, oggi saranno i cronometri a farla da padrone, con le qualifiche.

Iniziamo intanto con il programma della giornata. Si partirà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 16.00 arriverà il piatto forte di oggi, ovvero le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani (come sempre alle ore 15.00). L’attenzione sarà tutta su Max Verstappen. L’olandese (che però è nato ad Hasselt, proprio in Belgio), vincitore delle ultime 3 edizioni della corsa, dovrà dare una risposta immediata.

Dopo un avvio di campionato dominato in lungo ed in largo dal binomio Max Verstappen-Red Bull, siamo spettatori di una Formula Uno quanto mai emozionante con McLaren, Mercedes e Ferrari che stanno provando a minare la supremazia del tre-volte campione del mondo che, ad ogni modo, sembra già pronto per il poker.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del GP del Belgio sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita delle qualifiche alle ore 18.30. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO. La DIRETTA LIVE testuale dell’evento sarà garantita da OA Sport, per ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP BELGIO 2024 F1

Sabato 27 luglio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

PROGRAMMA GP BELGIO OGGI: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 differita delle qualifiche

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport