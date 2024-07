F1, Nico Rosberg approva la nuova avventura di Hamilton in Ferrari

Tornato al successo dopo 945 giorni, Lewis Hamilton si è tolto una grande soddisfazione. Il Re Nero mancava all’appello sul gradino più alto in F1 dal GP di Arabia Saudita del 2021. Da quel momento le prestazioni della Mercedes e le sue difficoltà di adattarsi alle caratteristiche della monoposto sono stati gli aspetti critici con cui il sette-volte iridato ha dovuto fare i conti.

Per questo, la decisione di andar via dalla scuderia di Brackley è sta presa, scegliendo la Ferrari come prossima destinazione. Viste però le difficoltà del team di Maranello, a Silverstone gli è stato chiesto se ci fosse stato un minimo di ripensamento, ma chiaramente Lewis non ha mostrato alcuna incertezza da questo punto di vista.

“Avrei avuto sensazioni di rimpianto se non avessimo ottenuto quanto ottenuto oggi, ma tutti hanno fatto un ottimo lavoro e potremo salutarci felicemente e senza alcuna tristezza“, ha dichiarato Hamilton. A pronunciarsi sul futuro del britannico è stato l’ex compagno di squadra in Mercedes, il tedesco Nico Rosberg.

Il campione del mondo del 2016, capace di battere proprio Lewis nello stesso team, si è espresso favorevolmente in merito al suo cambio di casacca: “Passare alla Ferrari è il sogno di ogni pilota. Ha fatto quello che doveva fare alla Mercedes, che è anch’essa un sogno per ogni pilota, e penso che vada bene così. Per Lewis sarà un’esperienza incredibile e la Ferrari potrebbe essere molto forte il prossimo anno. Quindi, lo capisco, e penso che sia giusto“.