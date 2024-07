F1, Max Verstappen: “Ogni gara adesso rappresenta una vera battaglia, è bellissimo”

6 vincitori diversi nelle prime 12 gare. La prima metà di stagione del Mondiale di Formula Uno va in archivio con uno scenario totalmente inatteso, che ha visto salire sul gradino più alto del podio Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes. In un contesto così equilibrato, Max Verstappen ha avuto il merito di fare il vuoto con un avvio di campionato dominante ed una costanza di rendimento eccezionale, accumulando un margine di 84 punti su Lando Norris in classifica generale dopo Silverstone.

“Abbiamo avuto degli anni grandiosi. Ovviamente questa stagione è iniziata in modo molto competitivo, e ora tutti stanno recuperando. Ogni gara rappresenta una vera e propria battaglia, è bellissimo. Penso che questa situazione continuerà anche per il resto della stagione, non si sa davvero cosa accadrà ed è fantastico per lo sport“, ha dichiarato nei giorni scorsi il fenomeno olandese durante il Festival di Goodwood.

“Fantastico avere così tanti piloti importanti in F1 che rendono difficile la vittoria agli altri. Penso che tutti lo stessero aspettando e questo è sicuramente ciò che vogliono i fan della F1. Avere questo è grandioso, anche con tanti team diversi. Sarà una meravigliosa prosecuzione d’anno“, ha aggiunto il tre volte iridato nel suo intervento (fonte: F1.com).