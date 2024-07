F1, Mattia Binotto a capo del progetto Audi: l’annuncio della Casa dei Quattro Anelli

Ci sono i crismi di ufficialità. Una nuova avventura per Mattia Binotto nel Circus della F1. Dopo aver lasciato la Ferrari e il suo incarico di Team Principal della scuderia di Maranello al termine del Mondiale 2022, il manager italiano è stato scelto da Sauber Motorsport AG per svolgere il ruolo di direttore operativo e direttore tecnico.

Si tratta solo di un passaggio transitorio, dal momento che il gruppo in questione sarà acquisito da Audi nel 2026, trasformando la squadra di Hinwil in una proprietà della Casa dei Quattro Anelli. Ci sono però delle ripercussioni importanti legate all’avvento di Binotto. Il riferimento è all’addio di Andreas Seidl, ex Team Principal della McLare, in un primo momento voluto da Ingolstadt per guidare il progetto F1. Stesso discorso anche per Oliver Hoffmann, non più Managing Director del gruppo.

L’ex gestore della Rossa, dunque, sarà parte integrante di Sauber dal 1° agosto di quest’anno, in modo da guidare alla citata transizione nella stagione che coinciderà con il cambio del regolamento tecnico, con nuove monoposto e Power Unit di nuova generazione.

Si legge nel comunicato: “Nell’ambito dell’acquisizione completa di tutte le azioni della Sauber Holding AG e del relativo riallineamento della struttura di controllo, la gestione del futuro factory team Audi viene ora rinnovata. Il 1° agosto, l’ex capo di team di F1 Mattia Binotto entrerà a far parte del progetto Audi F1 e ne assumerà la guida a Hinwil. Questo riallineamento garantisce l’autonomia e l’indipendenza del progetto Audi F1 in questo contesto, Audi sta riorganizzando il team di gestione delle attività di F1“.

“Il nostro obiettivo è quello di far crescere l’intero progetto di Formula 1 attraverso strutture di gestione chiare, responsabilità definite, interfacce ridotte e processi decisionali efficienti. A tal fine, il team deve essere in grado di agire in modo indipendente e rapido”, ha dichiarato Gernot Döllner, prossimo a essere il presidente del Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG. Un vero e proprio terremoto quindi in Audi e vedremo quali saranno le conseguenze anche sul fronte del mercato piloti.