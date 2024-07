F1, Lando Norris: “Soddisfatto della pole, domani dobbiamo vincere”

Missione compiuta per Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha ottenuto la pole-position del GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, Norris ha fermato i cronometri sul tempo di 1:15.227 a precedere il compagno di squadra, Oscar Piastri, di 0.022 e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), leader del campionato, di 0.046.

Distacchi molto ridotti tra i primi tre in un time-attack in cui la pioggia ha condizionato non poco il Q1, con l’errore di Sergio Perez (Red Bull) andato contro le barriere e l’estromissione dalla Q2 del britannico George Russell (Mercedes). Ferrari ha conquistato il quarto posto con lo spagnolo Carlos Sainz e il sesto con il monegasco Charles Leclerc.

“Sono molto contento di questo risultato, non sono state qualifiche semplici“, le prime parole a caldo di Norris. “Siamo stati sempre davanti e abbiamo gestito bene le situazioni critiche. Una bella doppietta per il team, che certifica la bontà della macchina“, ha aggiunto Lando.

“Siamo fiduciosi, veniamo da week end in cui la prestazione c’era, ma non abbiamo concretizzato. Qui intendiamo a farlo e quindi l’obiettivo è quello di vincere. Sto guidando bene e mi sento confidente nel raggiungimento di questo traguardo“, ha concluso Norris.