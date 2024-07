F1, il direttore tecnico della Mercedes elogia Kimi Antonelli: “È dannatamente bravo, non posso ignorarlo”

C’è grande entusiasmo in casa Mercedes dopo le due vittorie consecutive ottenute con George Russell in Austria e con Lewis Hamilton a Silverstone, ma fuori dalla pista continua a tenere banco la scelta del nuovo pilota per il 2025. Il giovane bolognese Kimi Antonelli è sempre in pole position per prendere il posto di Hamilton, ma la variabile Max Verstappen potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola.

James Allison, direttore tecnico della Mercedes, ha parlato così di Antonelli durante il podcast ufficiale della F1 Beyond the Grid: “Non posso ignorare il fatto che Andrea stia facendo dei test con la macchina del 2022 per prendere confidenza con una Formula Uno, ed è dannatamente bravo. Mentre ci preoccupiamo del presente, cioè della macchina attuale, è bello pensare che tra le nostra fila c’è un giovane talento cristallino che prima o poi guiderà per la Mercedes“.

Su un’eventuale promozione diretta in Mercedes nel 2025 al posto di Hamilton: “Sarebbe una richiesta enorme, ma se c’è il talento tutto ciò non avrà importanza. Lewis, quando è salito per la prima volta al volante di una Formula 1, ha fatto parecchio discutere e in molti avevano delle preoccupazioni in merito. Debuttare così metterebbe pressione a chiunque, ovviamente, ma se un pilota ha talento e carattere può superare qualsiasi ostacolo“.

“Bearman ha dimostrato ciò a Jeddah, che è un circuito difficile. È salito in macchina all’ultimo minuto sulla Ferrari e avete visto come ha performato, dimostrando una grande maturità. Se un pilota ha il temperamento e certe qualità, salirà in cattedra per vincere quella sfida, e tutto fa pensare che Kimi abbia queste caratteristiche nel suo background“, conclude Allison sulla questione.