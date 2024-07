F1, i precedenti della Ferrari in Gran Bretagna. La Rossa mira alla vittoria 19 nella “tana del lupo”

Domenica 7 luglio verrà messa in scena la 75ma edizione del Gran Premio di Gran Bretagna di F1. Si tratta di un’istituzione per il Circus, essendo una delle due gare sempre presenti nel calendario iridato. L’appuntamento è altresì storico per la Ferrari. Proprio in terra britannica, precisamente a Silverstone (dove si correrà nel weekend), la Scuderia di Maranello ottenne la sua prima vittoria.

Era il 14 luglio del 1951 e José Froilàn Gonzalez fu in grado di battere le Alfa Romeo, fino a quel momento dominatrici incontrastate della categoria. Quel sabato di 73 anni fa, il Cavallino Rampante batté il Biscione grazie ai consumi più ridotti (le Ferrari dovettero effettuare un unico rifornimento, contro i due delle rivali).

In Gran Bretagna, le Rosse hanno complessivamente ottenuto 18 vittorie. Fra di esse, si registra finanche una tripletta. Nel 1961 le monoposto di Maranello pilotate da Wolfgang Von Trips, Phil Hill e Richie Ginther monopolizzarono il podio. Per il resto, si contano anche cinque doppiette, l’ultima delle quali nel 2002.

FERRARI – I PRECEDENTI

IN GRAN BRETAGNA (74 GP)

18 VITTORIE

3 Michael Schumacher (1998, 2002, 2004)

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 Josè-Froilan Gonzalez (1951, 1954)

1 Juan Manuel Fangio (1956)

1 Peter Collins (1958)

1 Wolfgang von Trips (1961)

1 Niki Lauda (1976)

1 Carlos Reutemann (1978)

1 Alain Prost (1990)

1 Rubens Barrichello (2003)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Fernando Alonso (2011)

1 Sebastian Vettel (2018)

1 Carlos Sainz Jr. (2022)

16 POLE POSITION

2 Niki Lauda (1974, 1976)

2 Rubens Barrichello (2000, 2003)

1 Josè-Froilan Gonzalez (1951)

1 Nino Farina (1952)

1 Alberto Ascari (1953)

1 Phil Hill (1961)

1 Clay Regazzoni (1971)

1 Jacky Ickx (1972)

1 René Arnoux (1983)

1 Gerhard Berger (1988)

1 Nigel Mansell (1990)

1 Michael Schumacher (2001)

1 Fernando Alonso (2012)

1 Carlos Sainz Jr. (2022)

21 GIRI VELOCI

3 Michael Schumacher (1997, 1998, 2004)

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 Mike Hawthorn (1954, 1958)

2 Niki Lauda (1974, 1976)

2 Nigel Mansell (1989, 1990)

2 Rubens Barrichello (2002, 2003)

2 Kimi Räikkönen (2007, 2008)

2 Fernando Alonso (2010, 2011)

1 José-Froilan Gonzalez (1954)

1 John Surtees (1963)

1 Clay Regazzoni (1975)

1 Sebastian Vettel (2018)

59 PODI

1951 José-Froilan Gonzalez (1°), Luigi Villoresi (3°)

1952 Alberto Ascari (1°), Piero Taruffi (2°)

1953 Alberto Ascari (1°), Nino Farina (3°)

1954 José-Froilan Gonzalez (1°), Mike Hawthorn (2°)

1956 Juan Manuel Fangio (1°), Alfonso de Portago (2°)

1957 Luigi Musso (2°), Mike Hawthorn (3°)

1958 Peter Collins (1°), Mike Hawthorn (2°)

1961 W. von Trips (1°), Ph. Hill (2°), Ri. Ginther (3°)

1963 John Surtees (2°)

1964 John Surtees (3°)

1965 John Surtees (3°)

1967 Chris Amon (3°)

1968 Chris Amon (2°), Jacky Ickx (3°)

1976 Niki Lauda (1°)

1977 Niki Lauda (2°)

1978 Carlos Reutemann (1°)

1982 Didier Pironi (2°), Patrick Tambay (3°)

1983 Patrick Tambay (3°)

1985 Michele Alboreto (2°)

1989 Nigel Mansell (2°)

1990 Alain Prost (1°)

1991 Alain Prost (3°)

1994 Jean Alesi (2°)

1995 Jean Alesi (2°)

1998 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (3°)

1999 Eddie Irvine (2°)

2000 Michael Schumacher (3°)

2001 Michele Schumacher (2°), Rubens Barrichello (3°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2003 Rubens Barrichello (1°)

2004 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2006 Michael Schumacher (2°)

2007 Kimi Räikkönen (1°)

2011 Fernando Alonso (1°)

2012 Fernando Alonso (2°)

2013 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2017 Kimi Räikkönen (3°)

2018 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2019 Charles Leclerc (3°)

2020 Charles Leclerc (3°)

2021 Charles Leclerc (2°)

2022 Carlos Sainz Jr. (1°)

PILOTI FERRARI 2024

I PRECEDENTI A SILVERSTONE

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 3°

2020 [GBR] (FERRARI) – 3°

2020 [70A] (FERRARI) – 4°

2021 (FERRARI) – 2°

2022 (FERRARI) – 4°

2023 (FERRARI) – 9°

CARLOS SAINZ Jr.

2015 (TORO ROSSO) – Ritirato

2016 (TORO ROSSO) – 8°

2017 (TORO ROSSO) – Ritirato

2018 (RENAULT) – Ritirato

2019 (MC LAREN) – 6°

2020 [GBR] (MC LAREN) – 13°

2020 [70A] (MC LAREN) – 13°

2021 (FERRARI) – 6°

2022 (FERRARI) – 1° {Pole}

2023 (FERRARI) – 10°