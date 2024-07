F1, Frederic Vasseur fornisce un indizio sul prossimo direttore tecnico in Ferrari

Chi sarà il prossimo direttore tecnico in Ferrari? L’addio di Enrico Cardile, in direzione Aston Martin, ha creato un buco nell’organigramma del Reparto Corse della Rossa. Allo stato attuale delle cose, Frederic Vasseur ha assunto ad interim questo incarico almeno fino alla pausa estiva del Mondiale 2024 di F1. Questo per tempistiche serrate, visto che al week end di Budapest (Ungheria) segue immediatamente quello di Spa-Francorchamps (26-28 luglio), in Belgio.

Nelle dichiarazioni raccolte dal sito Racingnews365.com, dopo la gara in terra magiara, Vasseur si è lasciato scappare qualcosa sul nome del prossimo direttore tecnico: “Ho un paio di nomi con cinque lettere“, ha dichiarato l’ingegnere francese. “Coprirò l’incarico durante la pausa estiva perché è più semplice, ma subito dopo annunceremo la nuova organizzazione“, ha confermato il Team Principal della Rossa.

Vasseur ha poi voluto ribadire un concetto: “Insisto sempre nello spiegare che i singoli individui sono meno importanti del gruppo e questo vale sia quando ingaggi qualcuno sia quando perdi qualcuno“. Nell’indizio fornito, Adrian Newey potrebbe rientrare nel novero dei candidati, viste le cinque lettere del suo cognome.

Si sa che il geniale ingegnere britannico è tentato dall’Aston Martin, con un’offerta economica molto allettante. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.