F1, Ferrari afflitta dal bouncing. A Silverstone si cercano le contromisure

Non c’è tanto tempo per starci a pensare, ma solo da rimboccarsi le maniche. In Ferrari la situazione non è assolutamente semplice. Si sperava che il pacchetto aerodinamico introdotto a Barcellona potesse dare prestazione e stabilità alla SF-24. Le cose sono andate diversamente e le modifiche stanno avendo delle poco gradite controindicazioni sul comportamento della vettura.

Il riferimento è alla problematica del bouncing, ovvero dei saltellamenti. La macchina di Maranello sta presentando una criticità atavica nell’affrontare le curve lunghe di media-alta velocità, avendo grossa instabilità nella percorrenza di questi tratti di pista specifici.

Un problema, già evidenziatosi all’inizio di questo campionato, ma ora ancor più evidente. Sì, perché gli aggiornamenti introdotti hanno aumentato i punti di carico aerodinamico generati dal corpo vettura, ma allo stato attuale delle cose questo surplus sta causando un aumento dei saltellamenti citati. Un comportamento che va a condizionare non poco lo sfruttamento delle gomme, oltre che la guida dei piloti.

La scuderia del Cavallino Rampante sta cercando di correre ai ripari, specialmente pensando al prossimo appuntamento di Silverstone (5-7 luglio). Il layout britannico presenta curve proprio dalle peculiarità peggiori per la Rossa. Su Motorsport.com, si fa cenno a un diffusore posteriore meno “potente” per minimizzare il bouncing. Basterà? Lo scopriremo.