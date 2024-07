F1, Christian Horner: “Lando Norris ha guidato in maniera pericolosa, si buttava in frenata!

Ognuno la giudica a proprio modo. La domenica di gara a Spielgerg, nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 disputato, ha suscitato non poche polemiche. Il confronto rusticano tra Max Verstappen e Lando Norris ha avuto conseguenze sul risultato finale della gara. Norris si è ritirato per i danni riportati dal contatto del 64° giro con Max, rimediando anche una penalità di 5″ (track-limits) scontata nel momento in cui si è diretto ai box per ritirarsi.

Verstappen, invece, è riuscito a proseguire nonostante la foratura alla posteriore sinistra, con 10″ da aggiungere al tempo in gara per la sua condotta. Da ambo le parti ci sono state lamentele e Christian Horner ha espresso con chiarezza sull’accaduto. Prima via-radio, ha detto all’olandese: “Norris non si è comportato correttamente, Max. È stata una grande sfortuna, specialmente qui in Austria. Ma tu hai fatto del tuo meglio“.

Successivamente, ai microfoni della stampa ha ribadito: “Lando ha superato i limiti della pista quattro volte e avrebbe dovuto ricevere una penalità. È stato troppo ambizioso facendo diversi dive-bombing, ovvero tuffandosi letteralmente in staccata”.

Ne vedremo delle belle a Silverstone, dal momento che si tornerà a correre immediatamente e i due avranno sicuramente modo di far valere il proprio punto di vista in pista.