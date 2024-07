F1, Charles Leclerc: “Giornata che non ci dà chiarezza, speriamo di trovare il miglior assetto possibile”

Una giornata che non lascia sensazioni eccezionali alla Ferrari: il venerdì di prove libere del Gran Premio del Belgio a Spa non è stato esaltante. Le due Rosse hanno chiuso al quarto e al quinto posto nelle FP2, con Leclerc più brillante nel giro secco, ma più in difficoltà invece per quanto riguarda il passo gara.

Ecco le considerazioni da parte del monegasco dopo queste prime due sessioni di libere: “Questa è stata una giornata difficile da decifrare, con vari set-up, pneumatici diversi da provare e tutti i team che avevano programmi differenti. Non abbiamo ancora un quadro chiaro e, con la pioggia attesa domani e condizioni di asciutto previste per domenica, lavoreremo per trovare il miglior compromesso possibile e ottenere il massimo da entrambe le giornate. È la nostra ultima gara prima delle vacanze e daremo il massimo per chiuderla con un buon risultato“.

Una Ferrari che cercherà di chiudere al meglio prima della pausa estiva: è sicuramente un momento della stagione nel quale la Rossa sta facendo fatica e deve limitare i danni, sperando di tornare a fine agosto con una competitività diversa.