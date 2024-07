F1, Andy Cowell nuovo CEO di Aston Martin dal 1° ottobre. Mirino puntato verso il 2026

Andy Cowell è stato annunciato come nuovo CEO di Aston Martin in Formula Uno a partire dal 1° ottobre 2024. L’ex capo dei motori Mercedes torna dunque nel circus in un ruolo prestigioso, al posto di un Martin Whitmarsh che andrà in pensione. L’obiettivo per il 55enne inglese sarà quello di portare al vertice il team con sede a Silverstone nel 2026, quando entrerà in vigore la rivoluzione regolamentare sulle macchine.

“Vorrei ringraziare Martin che è stato determinante nella nostra fase di crescita come azienda. Negli ultimi tre anni ha sviluppato il team e ci ha aiutato a raggiungere alcuni traguardi significativi, tra cui il rafforzamento del nostro rapporto con Honda e la realizzazione del nostro campus tecnologico AMR di Silverstone“, dichiara Lawrence Stroll.

“Sono felice di dare il benvenuto ad Andy nel nostro team in un momento cruciale. Insieme alla nostra partnership con Honda, all’impegno del nostro partner principale Aramco e alla leadership di Andy, siamo sulla buona strada per diventare una squadra vincente. Andy ha il mio pieno appoggio e avrà tutte le risorse a disposizione per puntare in alto“, il commento del proprietario della scuderia britannica.

Soddisfatto ovviamente Andy Cowell: “Sono felice di unirmi all’entusiasmante progetto di Lawrence e non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso gruppo di persone che è stato messo insieme. La F1 è sempre stata la mia passione e entro nel team in un momento entusiasmante con l’imminente completamento dell’AMR Technology Campus e la nostra transizione nel 2026 verso un team ufficiale con i nostri partner strategici Honda e Aramco“.