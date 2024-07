Equitazione, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024: Emanuele Camilli vince il ballottaggio nel salto ostacoli

Sono stati scelti i 5 rappresentanti dell’Italia degli sport equestri per i Giochi di Parigi 2024: l’Italia sarà rappresentata alle imminenti Olimpiadi da un binomio nel salto ostacoli e da tre binomi, che prenderanno parte anche alla prova a squadre, nel completo.

Nel salto ostacoli il ballottaggio a due viene vinto da Emanuele Camilli, il quale monterà Odense Odeveld, preferito a Chacco’s Girlstar, che sarà il primo cavallo di riserva, mentre Lorenzo De Luca su Curcuma avrà il ruolo di seconda riserva.

Nel completo i tre binomi titolari saranno Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, Emiliano Portale su Future e Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress, mentre la riserva a Parigi sarà Pietro Sandei su Rubis de Prere.

Resteranno in Italia come prima riserva Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau, come seconda riserva Giovanni Ugolotti su Florencina R e come terza riserva Alessio Proia su Gatto Salta D’O, infine le ulteriori riserve saranno Daniele Bizzarro su Stormhill Riot e Paolo Torlonia su Esi Bethany Bay.

CONVOCATI ITALIA SPORT EQUESTRI PARIGI 2024

CONCORSO COMPLETO (squadra)

Calendario gare: 26/29 luglio 2024

A comporre il Team Italia di Concorso Completo saranno (in ordine alfabetico)

Evelina Bertoli (Roma, 08/07/1986- Fiamme Azzurre) su Fidjy des Melezes (Bel, 2011)

Emiliano Portale (Roma, 09/07/1984 – Esercito Italiano) su Future (Sve, 2008)

Pietro Sandei (Parma, 20/12/1991 – Fiamme Oro) su Rubis de Prere (Fra, 2005) – (AP – riserva che potrà sostituire un compagno di squadra)

Giovanni Ugolotti (Parma, 01/10/1982 – Esercito Italiano) su Swirly Temptress (Aes,2012)

1^ riserva: Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau; 2^ riserva: Giovanni Ugolotti su Florencina R; 3^ riserva: Alessio Proia su Gatto Salta D’O; ulteriori riserve: Daniele Bizzarro su Stormhill Riot; Paolo Torlonia su Esi Bethany Bay.

SALTO OSTACOLI (binomio individuale)

Calendario gare: 31 luglio-6 agosto 2024

Emanuele Camilli (Roma, 17/10/1982) su Odense Odeveld (Bel, 2014)

1^ riserva Emanuele Camilli su Chacco’s Girlstar; 2^ riserva Lorenzo De Luca su Curcuma