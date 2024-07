Equitazione, Dressage: la Germania va in testa nella classifica a squadre delle Olimpiadi

La seconda giornata del concorso di Dressage modifica molto le classifiche del concorso equestre che si sta tenendo a Versailles relativamente alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Prima dell’ultimo atto, che si terrà il prossimo 3 agosto, la classifica a squadre si configura con la Germania in testa, a quota 237.546 %, per effetto degli score raccolti da Frederic Wandres (76.118 – Bluetooth Old), Isabell Werth (79.363 – Wendy) e Jessica von Bredow-Werndl (82.065 – TSF Dalera BB).

Alle spalle dei teutonici, si trovano al momento la Danimarca, seconda a 235.730, e la Gran Bretagna, terza a 231.196. Più staccate l’Olanda, quarta a 224.923, e la Svezia, quinta a 219.861, in una classifica chiusa dall’Australia, decima, che è stata l’ultima nazione a ottenere il pass per la finalissima (209.115).

Oggi, inoltre, si è definito il quadro dei finalisti e delle finaliste del contest individuale: la danese Nanna Skodborg Merrald (Zepter – 78.028), l’olandese Dinja van Liere (Hermes – 77.764), l’altro danese Daniel Bachmann Andersen (Vayron – score 76.910), il tedesco Frederic Wandres (Bluetooth Old – score 76.118), la britannica Becky Moody (Jagerbomb – score 74.938), lo svedese Patrik Kittel (Touchdown – score 74.317 – Gruppo C), il britannico Carl Hester (Fame – 77.345), la finlandese Emma Kanerva (Greek Air – 73.680), la terza danese Cathrine Laudrup-Dufour (Freestyle – 80.792), la norvegese Isabel Freese (Total Hope Old – 76.397), l’olandese Emmelie Scholtens (Indian Rock – 74.581), l’austriaca Victoria Max-Theurer (Abegglen Fh Nrw – 74.301), la svedese Therese Nilshagen (Dante Weltino Old – 73.991), Sandra Sysojeva (Maxima Bella – 73.416), Jessica von Bredow-Werndl (TSF Dalera BB – 82.065 ), Pauline Basquin (Sertorius De Rima Z – 73.711).