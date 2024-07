Equitazione, Danimarca molto bene nella prima giornata del dressage alle Olimpiadi

A Versailles, dopo che le competizioni relative al concorso di completo sono andate in archivio, si sono aperti i contest equestri di dressage delle Olimpiadi di Parigi 2024. Una giornata che ha visto la Danimarca in grade spolvero, grazie anche al punteggio messo a referto da Nanna Skodborg Merrald, in sella al suo Zepter: un totale di 78.028 che ha consentito anche all’amazzone nordica di passare il primo turno verso la finale del concorso individuale, ovvero il Grand Prix Freestyle.

A livello individuale, gli altri qualificati sono stati: l’olandese Dinja van Liere (Hermes – score 77.764 – Gruppo A), l’altro danese Daniel Bachmann Andersen (Vayron – score 76.910 – Gruppo B), il tedesco Frederic Wandres (Bluetooth Old – score 76.118 – Gruppo B), la britannica Becky Moody (Jagerbomb – score 74.938 – Gruppo C), e lo svedese Patrik Kittel (Touchdown – score 74.317 – Gruppo C).

Domani altri tre gruppi in agenda: E, F e G. Insiemi che andranno a completare ed a definire le due classifiche. A livello di graduatoria a squadre, al momento, questa è la situazione: Danimarca (154.938), Gran Bretagna (152.283) e Svezia (145.870). Domani la seconda parte delle qualificazioni dalle ore 10.00.