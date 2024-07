Elia Viviani, Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo: scheda e giorni di gara

Elia Viviani ha un grande rapporto con le Olimpiadi, specie su pista: il veronese nel 2016 raccolse l’oro nell’omnium a Rio realizzando la più grande pagina della sua ricca e vincente carriera. Bennati ha deciso di puntare sull’esperienza del corridore della INEOS Grenadiers per la prova in linea: non sarà semplice per lui essere protagonista su un percorso impegnativo, ma potrebbe dire la sua in caso di arrivo in volata, anche se negli ultimi anni i risultati su strada sono mancati. Su pista grandi speranze sono riposte su di lui per madison e omnium.

Nome: Elia

Cognome: Viviani

Luogo e data di nascita: Isola della Scala, 7 febbraio 1989

Sport e discipina: ciclismo su strada (prova in linea), ciclismo su pista (omnium e madison)

Quando gareggia: sabato 3 agosto (prova in linea su strada), giovedì 8 agosto (omnium), domenica 10 agosto (madison)