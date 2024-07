Elena Micheli, Olimpiadi Parigi 2024 pentathlon moderno: scheda e giorni di gara

Campionessa del mondo nel 2022 e nel 2023, vincitrice della Finale di Coppa del Mondo 2023, occasione in cui ha staccato, prima atleta a riuscirci, il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Inutile nascondersi: con Elena Micheli l’Italia ambisce ad ottenere qualcosa di molto prezioso. Sarà fondamentale partire bene con il ranking round di scherma, con l’azzurra che poi eccelle nel nuoto e nel laser run, specialità in cui potrà fare la differenza rispetto alle avversarie. Servirà, però, anche un pizzico di fortuna nel sorteggio del cavallo per la prova di equitazione, quello che mancò a Tokyo 2020: le lacrime dell’azzurra in Giappone sono ancora un vivido ricordo, ma la speranza è che in Francia si possa assistere ad un pianto di gioia.

Nome: Elena

Cognome: Micheli

Luogo e data di nascita: Roma, 29/04/1999

Sport e disciplina: Pentathlon moderno, individuale femminile

Quando gareggia: Ranking round di scherma 8 agosto, semifinale 10 agosto, eventuale finale 11 agosto