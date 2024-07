È morto Joe “Jellybean” Bryant, padre di Kobe e leggenda del basket anche in Italia

Lutto nel mondo del basket. Oggi, martedì 16 luglio, è morto a 69 anni Joe “Jellybean” Bryant, padre di Kobe nonché ex giocatore NBA e leggenda del Campionato Italiano, dove ha militato tra la metà degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta. A dare la notizia è stato Fran Dunphy, allenatore dell’Università di La Salle, luogo in cui è di fatto cominciata la carriera del cestista. Da quanto si apprende, il decesso è stato causato da alcune complicazioni scaturite da un infarto avuto in tempi recenti.

Dopo la fine del suo percorso a La Salle, Joe (soprannominato “Jellybean” per la sua passione per le caramelle gommose) giocò per otto stagioni nella National Basketball Association. Di seguito, nel 1975, arrivò il draft NBA, dove fu la quattordicesima scelta dei Golden State Warriors, team che poi trasferì il giocatore a Philadelphia, dove rimase per quattro stagioni.

Nel 1979 si sposta in casa dei San Diego Clippers, con cui si lega fino al 1982 prima di approdare a Houston, preludio di una lungo e vincente periodo in Italia tra Sebastiani Rieti (1984-1986), Viola R. Calabria (1986-1987), Olimpia Pistoia (1987-1989) e Pallacanestro Reggiana (1989-1991). Con Rieti Bryant vince per due volte il premio come miglior giocatore dell’All Star Game Italiano instaurando un forte legame con la città laziale, tanto da volerci tornare successivamente anche da allenatore, passaggio poi non concretizzato per vicissitudini varie. Da coach, dopo aver chiuso la carriera in Francia tra le file del Mulhouse, lavora per un periodo in Giappone, guidando inoltre anche il Los Angeles Spark, squadra di WNBA.

Proprio per via degli impegni in Italia, il figlio Kobe sviluppò la sua formazione nel nostro Paese, per poi tornare all’inizio degli anni Novanta negli States dando il La alla carriera leggendaria che tutti conosciamo. Tanti i messaggi di cordoglio da parte della società italiane, di cui riportiamo alcuni post pubblicati sui social.

