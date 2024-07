Dove vedere in tv Olanda-Italia di calcio femminile: programma, orario, streaming

Un match da non sbagliare. Venerdì 12 luglio si gioca alle 21:00 Olanda-Italia, quinto appuntamento valido per le qualificazioni ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile in scena al Fortuna Stadion di Sittard.

Si tratta di un match cruciale per le ragazze di Andrea Soncin che, a seguito del doppio pareggio contro la Norvegia, gravitano al momento al terzo posto della classifica del raggruppamento 1 con 5 punti, gli stessi della Norvegia. Un esito positivo consentirebbe alle azzurre di muovere un passo significativo, con l’obiettivo di scacciare il fantasma dei play off in vista dell’ultimo incontro, quello con la Finlandia, pianificato per la prossima settimana.

Ricordiamo che, in occasione della partita di andata, l’Italia riuscì a imporsi tra le mura amiche per 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Bonfantini, salvo poi collezionare tre pareggi consecutivi. L’obiettivo sarà quello di tenere botta, affrontare a viso aperto un avversario molto competitivo e tentare con coraggio il blitz.

La partita tra OLANDA e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai SPORT+HD e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto per non perdervi proprio nulla.

OLANDA-ITALIA CALCIO FEMMINILE QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025

Venerdì 12 luglio

Ore 21.00 Olanda vs Italia al “Fortuna Stadion” di Sittard– Diretta tv su Rai Sport+HD

Diretta tv: Rai Sport+HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport