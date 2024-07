Dove vedere in tv Italia-Argentina, seconda amichevole volley: orario, programma, streaming

Domani, giovedì18 luglio (ore 21.00), al PalaDozza di Bologna va in scena Italia-Argentina, amichevole di prestigio pre-olimpica per la nazionale azzurra di volley maschile. Sarà la seconda delle due sfide tra le compagini, e segnerà l’ultimo passo di avvicinamento a Parigi per i ragazzi di Fefè De Giorgi.

Molto positiva l’impressione fatta dall’Italia nella prima partita contro l’Argentina, finita con un secco e rotondo 3-0 per gli azzurri. Fefé De Giorgi ha avuto buonissime risposte da tutti i titolari, che non giocavano da inizio giugno e dovevano inevitabilmente togliersi un po’ di ruggine. Un primo set vinto in rimonta dopo il parziale di 5-0 per i sudamericani, secondo parziale portato a casa in una battaglia punto a punto e terzo invece vinto in facilità. Quello di domani sarà l’ultimo test prima del debutto olimpico contro il Brasile, un incrocio infuocato in cui Giannelli e compagni dovranno farsi trovare prontissimi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Argentina, gara-2 e ultima amichevole pre-Olimpica della nazionale azzurra di volley maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSportHD. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA AMICHEVOLE VOLLEY

Giovedì 18 luglio

Ore 21.00 Italia vs Argentina – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.